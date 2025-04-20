Названа страна-лидер по запасам редкоземельных металлов в мире

Объём разведанных запасов РЗМ в КНР оценивается в 44 млн тонн. Это более чем в два раза превышает суммарные запасы государств, занимающих места со второго по седьмое в глобальном рейтинге.
Среди других стран, обладающих значительными запасами редкоземельных металлов, выделяются: Бразилия (21 млн тонн), Индия (6,9 млн тонн), Австралия (5,7 млн тонн) и Российская Федерация (3,8 млн тонн). Далее следуют Вьетнам (3,5 млн тонн) и Соединённые Штаты Америки (1,9 млн тонн). Ещё 1,5 млн тонн разведанных запасов приходится на другие страны.
Тема редкоземельных металлов стала широко обсуждаться с подачи президента США Дональда Трампа, который хочет заключить соглашение с Украиной и получить доступ к ресурсам Незалежной. 17 апреля между страны подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Стороны планируют завершить переговоры по окончательному соглашению до 26 апреля. Для обсуждения финальных деталей 21 апреля в США прибудет украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.