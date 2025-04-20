Названа страна-лидер по запасам редкоземельных металлов в мире

Тема редкоземельных металлов стала широко обсуждаться с подачи президента США Дональда Трампа, который хочет заключить соглашение с Украиной и получить доступ к ресурсам Незалежной. 17 апреля между страны подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Стороны планируют завершить переговоры по окончательному соглашению до 26 апреля. Для обсуждения финальных деталей 21 апреля в США прибудет украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.