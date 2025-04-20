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NBC News: власти США увидели прогресс в переговорах с Ираном

Чиновник американской администрации отметил, что стороны договорились о ещё одной встрече.

Источник: Аргументы и факты

Прогресс был достигнут в рамках переговоров, которые США и Иран провели в Риме, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации.

19 апреля в итальянской столице прошёл второй раунд контактов между странами. Встреча длилась более четырёх часов.

«Мы добились очень хорошего прогресса в ходе прямых и непрямых обсуждений», — сказал представитель Белого дома, слова которого привели журналисты.

По его словам, стороны договорились о ещё одной встрече, которая должна состояться на следующей неделе. Чиновник отметил, что США признательны Оману за содействие переговорам и Италии, которая предоставила место для проведения мероприятия.

Напомним, 18 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать заключению договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, которые касаются ядерной сделки. Он подчеркнул, что Россия поддержит те условия, которые учитывают законные интересы Ирана.