Притесняемый властями Молдавии архиепископ Маркелл раздал Благодатный огонь прихожан

Ранее власти Молдавии дважды не выпустили священнослужителя в Иерусалим за Благодатным огнём. В результате в Израиль отправилась делегация, которую возглавили епископ-викарий Филарет из Кэприаны и, викарий Епархии Единец и Бричан Патрокл из Дондюшан.
«Путь к радости лежит через крестные страдания, и когда мы достигаем этой радости, пройденный путь, пусть он был тернист, узок и тяжёл, уже ничего не значит, потому что мы достигли радости Христова воскресения», — заявил Маркелл.
Архиепископ возглавил крестный ход с прихожанами в соборе святых Константина и Елены в Бельцах. Также Маркелл призвал свою паству придерживаться канонической православной церкви Молдавии. По его словам, все остальные являются рукотворными и выдуманными тёмными людьми ради сиюминутных выгод.
Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви (РПЦ). Кроме неё, в стране действуют «Бессарабская митрополия» Румынской православной церкви.
Напомним, власти Молдавии усилили давление на каноническую православную церковь. Архиепископу Бельцкому и Фалештскому Маркеллу дважды помешали вылететь в Иерусалим за Благодатным огнём. В обоих случаях у священнослужителя забирали паспорт и возвращали только после отправления рейса. Маркелл выразил сожаление в связи с поведением полицейских, указав, что их используют, лишая самостоятельности. В последнее время Румынская православная церковь при поддержке официального Кишинёва усиливает давление на канонические приходы. Архиепископ неоднократно выражал обеспокоенность этими процессами.