Притесняемый властями Молдавии архиепископ Маркелл раздал Благодатный огонь прихожан

Напомним, власти Молдавии усилили давление на каноническую православную церковь. Архиепископу Бельцкому и Фалештскому Маркеллу дважды помешали вылететь в Иерусалим за Благодатным огнём. В обоих случаях у священнослужителя забирали паспорт и возвращали только после отправления рейса. Маркелл выразил сожаление в связи с поведением полицейских, указав, что их используют, лишая самостоятельности. В последнее время Румынская православная церковь при поддержке официального Кишинёва усиливает давление на канонические приходы. Архиепископ неоднократно выражал обеспокоенность этими процессами.