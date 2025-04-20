«Взгляд»: Растущее влияние Илона Маска на политику США вызывает опасения

Растущее влияние миллиардера Илона Маска на политику СШАК вызывает опасения у американских аналитиков. Анализ западной прессы по этой тематике приводит издание «Взгляд».
Так, американские СМИ пишут, что Маск якобы намерен создать армию из собственных детей, предлагая женщинам за вознаграждение рожать методом искусственного оплодотворения.
Также в различных изданиях муссируется история о том, как мультимиллиардер едва не получил доступ к секретной информации Пентагона о войне с Китаем.
Упоминается также о закрытии 30 дипмиссий США в различных странах, в том числе десяти посольств, среди которых посольство ЮАР, к чему также может быть причастен Илон Маск.
«Таковы новые свидетельства в пользу того, что Маск стремится к мировому господству», — сказано в публикации.
Ранее уже сообщалось, что Илон давно одержим идеей о том, что цивилизация находится под угрозой исчезновения, и его миссия — населить планету как можно большим количеством собственных детей с высоким интеллектом, а потом отправить своих потомков на Марс.
Накануне Илон Маск предложил Трампу создать частную систему ПВО по подписке.
Также Маск назвал жестокой правдой предположение о том, что исконные ценности демократической системы США могут быть потеряны из-за миллионов нелегальных мигрантов, въезжающих в страну без проверки.