Демократы хотят, чтобы Байдены держались подальше от зрителей, пишут СМИ

Байден 16 апреля выступил со своей первой речью на публике с момента ухода с поста 20 января на мероприятии правозащитников прав инвалидов в Чикаго.
«Я очень люблю обоих Байденов, но лояльность персонала подразумевает, что мы обязаны предоставлять им честную информацию по ситуации… Если бы у них были советники, которые держали руку на пульсе Демократической партии или национальной политики, они бы поняли, насколько силен уровень гнева или безразличия к ним, который сохраняется внутри нашей партии и который не исчезнет в ближайшее время», — заявил изданию Майкл Лароса, занимавший должность директора по коммуникациям Джилл Байден.
Лароса назвал такую ситуацию «душераздирающим и трагическим финалом их общественной жизни», однако Байденам все же необходимо смотреть правде в глаза при принятии решений о выступлении на публике. Лароса утверждает, что возвращение бывшего президента Байдена на сцену стало «прекрасным подарком» для новых хозяев Белого дома, когда они находились под пристальным вниманием из-за торговой политики.
Некоторые демократы заявили, по данным издания, что предпочли бы отход бывшего президента на второй план, пока партия вкладывает силы в восстановление своего имиджа.
Другие демократы также заявили изданию, что сейчас неподходящее время для появления Байдена, особенно с учетом опросов, которые показывают, что американцы начинают возлагать вину на президента Дональда Трампа за его управление экономикой.