Демократы хотят, чтобы Байдены держались подальше от зрителей, пишут СМИ

«Я очень люблю обоих Байденов, но лояльность персонала подразумевает, что мы обязаны предоставлять им честную информацию по ситуации… Если бы у них были советники, которые держали руку на пульсе Демократической партии или национальной политики, они бы поняли, насколько силен уровень гнева или безразличия к ним, который сохраняется внутри нашей партии и который не исчезнет в ближайшее время», — заявил изданию Майкл Лароса, занимавший должность директора по коммуникациям Джилл Байден.