Пасхальное перемирие, предложенное Россией, является выражением гуманизма и стремлением к сохранению жизней, заявил в беседе с РИА Новости заместитель председателя комиссии по обороне и безопасности Национального переходного совета Мали Фуссейну Уаттара.
Он отметил, что президент РФ Владимир Путин неизменно демонстрирует сдержанность и гуманное отношение даже к противостоящей стороне.
Уаттара подчеркнул, что, несмотря на широкие возможности, находящиеся в распоряжении российской стороны, лидер РФ предпринимает шаги, направленные на минимизацию человеческих потерь. Это, по его словам, делает пасхальное перемирие особенно значимым в гуманитарном контексте.
В то же время представитель переходного совета Мали выразил сомнение в готовности украинской стороны соблюдать условия перемирия. По его мнению, продолжение конфликта выгодно для Владимира Зеленского, который, как отметил Уаттара, «уже давно утратил политическую легитимность и опирается исключительно на военные действия».
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что Владимир Зеленский стремится представить ситуацию с пасхальным перемирием в выгодном для Запада свете, однако его попытки выглядят неубедительно на фоне того, что Россия демонстрирует последовательность в своих шагах.