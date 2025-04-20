В Мали назвали пасхальную инициативу Путина жестом гуманизма

В то же время представитель переходного совета Мали выразил сомнение в готовности украинской стороны соблюдать условия перемирия. По его мнению, продолжение конфликта выгодно для Владимира Зеленского, который, как отметил Уаттара, «уже давно утратил политическую легитимность и опирается исключительно на военные действия».