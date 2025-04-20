Стало известно, кто убедил Трампа отложить введение агрессивных пошлин

Напомним, что в апреле текущего года Дональд Трамп ввёл 10-процентные пошлины на импорт. Позже действие тарифов было приостановлено на 90 дней для 75 стран. США ведут активную торговую войну с Китаем, на импортные китайские товары действует тариф в 145%. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Международный валютный фонд (МВФ) может ухудшить свой прогноз роста мировой экономики из-за введенных США торговых пошлин.