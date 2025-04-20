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Стало известно, кто убедил Трампа отложить введение агрессивных пошлин

Решение о приостановке введения торговых пошлин было принято президентом США Дональдом Трампом после обсуждения вопроса с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: Life.ru

Издание отмечает, что встреча министров с президентом состоялась 9 апреля, когда финансовые рынки продемонстрировали нестабильность. Лютник и Бессент выразили обеспокоенность планами главы Белого дома по введению глобальных тарифов.

«9 апреля финансовые рынки сошли с ума. Министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник хотели, чтобы президент Трамп приостановил свой агрессивный глобальный тарифный план. Но было большое препятствие: Питер Наварро, торговый советник Трампа, любящий тарифы, который постоянно крутился около Овального кабинета», — приводит WSJ слова источника, знакомого с ситуацией.

Несмотря на противодействие со стороны Наварро, Лютнику и Бессенту удалось убедить Трампа пересмотреть свою позицию.

Напомним, что в апреле текущего года Дональд Трамп ввёл 10-процентные пошлины на импорт. Позже действие тарифов было приостановлено на 90 дней для 75 стран. США ведут активную торговую войну с Китаем, на импортные китайские товары действует тариф в 145%. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Международный валютный фонд (МВФ) может ухудшить свой прогноз роста мировой экономики из-за введенных США торговых пошлин.