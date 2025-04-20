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Шеремет: будет справедливо, если США признают Крым и 4 новых региона РФ

По словам Шеремета, США опоздали с признанием Крыма почти на десять лет.

Источник: Аргументы и факты

США опоздали с признанием Крыма почти на десять лет. Об этом aif.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя публикации в американских СМИ о том, что в Вашингтоне обсуждают возможность признания Крыма частью России.

«Дело в том, что США явно запоздали с признанием Крыма, и с 2014 года в России многое изменилось. Сегодня в составе Российской Федерации де-юре и де-факто находятся еще четыре новых субъекта — ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области, которые путем референдума, с соблюдением всех норм и требований международного права, так же как и Крым, стали неотъемлемой частью Российской Федерации», — подчеркнул парламентарий.

По словам Шеремета, будет «законно и справедливо», если США, руководствуясь собственными демократическими принципами, признают не только Крым, но и другие новые субъекты России.

«Тем самым они смогут доказать всему миру свою приверженность защите прав и свобод человека», — заключил он.

Ранее первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков допустил, что Трампа или кого-то из его ближайшего окружения могли бы пригласить на полуостров, чтобы они лично убедились в реальной ситуации и изменениях после воссоединения Крыма с Россией.