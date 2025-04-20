Шеремет: будет справедливо, если США признают Крым и 4 новых региона РФ

«Дело в том, что США явно запоздали с признанием Крыма, и с 2014 года в России многое изменилось. Сегодня в составе Российской Федерации де-юре и де-факто находятся еще четыре новых субъекта — ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области, которые путем референдума, с соблюдением всех норм и требований международного права, так же как и Крым, стали неотъемлемой частью Российской Федерации», — подчеркнул парламентарий.