Маск: США могут потерять свои исконные ценности из-за мигрантов

Илон Маск поддержал мнение о том, что волна нелегальной миграции может подорвать фундаментальные ценности Соединённых Штатов. Об жтом он сообщил в соцсети X*.
Таким образом он отреагировал на высказывание американского миллиардера Билла Экмана.
Экман выразил обеспокоенность тем, что власти США допускают въезд миллионов мигрантов без должной проверки и одновременно требуют судебного разбирательства перед каждой депортацией. По его мнению, подобная политика ведёт к утрате тех принципов, которые американская демократия стремилась защищать.
Маск кратко, но однозначно выразил согласие с этим тезисом, назвав сказанное Экманом «жестокой правдой».
Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что значительная часть трудностей, с которыми сталкивается Европа, обусловлена миграционной политикой. Трамп отметил, что не поддерживает подход европейских стран к данному вопросу.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.