Маск: США могут потерять свои исконные ценности из-за мигрантов

Экман выразил обеспокоенность тем, что власти США допускают въезд миллионов мигрантов без должной проверки и одновременно требуют судебного разбирательства перед каждой депортацией. По его мнению, подобная политика ведёт к утрате тех принципов, которые американская демократия стремилась защищать.