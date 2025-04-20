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Маск: США могут потерять свои исконные ценности из-за мигрантов

США продолжают допускать въезд миллионов мигрантов без должной проверки.

Источник: Аргументы и факты

Илон Маск поддержал мнение о том, что волна нелегальной миграции может подорвать фундаментальные ценности Соединённых Штатов. Об жтом он сообщил в соцсети X*.

Таким образом он отреагировал на высказывание американского миллиардера Билла Экмана.

Экман выразил обеспокоенность тем, что власти США допускают въезд миллионов мигрантов без должной проверки и одновременно требуют судебного разбирательства перед каждой депортацией. По его мнению, подобная политика ведёт к утрате тех принципов, которые американская демократия стремилась защищать.

Маск кратко, но однозначно выразил согласие с этим тезисом, назвав сказанное Экманом «жестокой правдой».

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что значительная часть трудностей, с которыми сталкивается Европа, обусловлена миграционной политикой. Трамп отметил, что не поддерживает подход европейских стран к данному вопросу.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.