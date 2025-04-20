«Единственное оправдание»: Санду винит РФ в разрушенных дорогах и закрытии школ, заявили в Молдавии

Помимо этого, подчёркивает политик, действующий глава государства осознавала, что не сможет одержать победу на выборах в 2024 году, если будет организовано голосование граждан Молдавии, проживающих в Российской Федерации. По её словам, более 500 тысяч из них имели возможность отдать свой голос только на двух избирательных участках, которые в лучшем случае могли принять не более 20 тысяч человек.