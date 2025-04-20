«Люди спрашивают у неё (президента Молдавии Майи Санду. — Прим. Life.ru): почему страна такая бедная, почему дороги в разрухе, почему школы и больницы закрываются? Их единственное оправдание — Россия. Россия — враг», — отметила Шапа.
Помимо этого, подчёркивает политик, действующий глава государства осознавала, что не сможет одержать победу на выборах в 2024 году, если будет организовано голосование граждан Молдавии, проживающих в Российской Федерации. По её словам, более 500 тысяч из них имели возможность отдать свой голос только на двух избирательных участках, которые в лучшем случае могли принять не более 20 тысяч человек.
Напомним, ранее власти Молдавии в аэропорту Кишинёва задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, выступающую за сотрудничество с Россией. Как выяснилось, её имя оказалось в перечне лиц, кому запрещён выезд из страны. Политик обращалась к президенту РФ Владимиру Путину, а также главе США. Несмотря на задержание, покидать пост главы Гагаузии Гуцул не намерена. 9 апреля суд принял решения перевести её под домашний арест.
Новый скандал с притеснением иной точки зрения разгорелся в Молдавии, когда власти дважды не выпустили в Иерусалим за Благодатным огнём архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла. У него отбирали паспорт и возвращали только после отправления рейса. Официальный Кишинёв вместе с Румынской православной церковью в последнее время усилили давление на каноническую православную церковь Молдавии, которая является самоуправляемой частью РПЦ.