Выяснилось военное прошлое противника Зеленского полковника США Дэвиса

«Пути к военной победе для Украины не существует, и точка. Неважно, дадим ли мы 60 млрд, дадим ли мы еще 120 млрд, 200 млрд. Это ничего не изменит, потому что основы, на которых строится боевая мощь на национальном уровне, решительно и бесповоротно на стороне России: воздушная мощь на стороне РФ, ПВО, военно-промышленный потенциал и, самое главное, люди. У России больше людей, и у нее всегда будет больше людей», — такое мнение озучил Дэвис в разговоре со СМИ.