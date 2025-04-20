Отставной американский полковник Дэниел Дэвис высмеял попытки ЕС представить Владимира Зеленского героем. По его словам, пытаясь диктовать условия, глава киевского режима может упустить последний шанс на мир. Aif.ru удалось выяснить, почему все больше военных США выступают против нынешней внешней политики Вашингтона.
Чем известен полковник Дэвис?
Дэниел Дэвис — полковник армии США в отставке, прослуживший более 20 лет. Он участвовал в боевых операциях в Ираке и Афганистане, в основном в качестве офицера разведки. Во время вторжения США в Ирак в 2003 году Дэвис играл важную роль в обеспечении безопасности американских операций. По словам Дэвиса, служба в Ираке оставила глубокий след в его взглядах на военные конфликты.
«У меня 20 с лишним лет военного опыта боевых действий. Я участвовал в крупном танковом сражении в “Буре в пустыне” в составе второго бронетанкового кавалерийского полка», — рассказывал Дэвис журналистам.
Позже, в 2008—2009 годах, он продолжил службу в Афганистане. Там он стал свидетелем растущей нестабильности в стране и провалов американской стратегии, которая, по его словам, только усугубляла ситуацию. Затяжные военные кампании, по мнению Дэвиса, не только не способствовали установлению мира, но и приводили к большим жертвам среди мирных жителей и солдат.
После ухода с военной службы Дэниел Дэвис стал активно выступать за мирное урегулирование международных конфликтов. Он резко критиковал политику американских властей и командования, утверждая, что военное вмешательство приводит к долгосрочным негативным последствиям и страданиям. Дэвис подчеркнул, что такие действия подрывают стабильность как в странах, где происходят конфликты, так и в самой Америке.
За свою карьеру он был награжден, в частности, Бронзовой звездой и медалью за заслуги, однако известность он приобрел не за личные подвиги, а за критику внешнеполитического курса США. Сейчас Дэвис активно участвует в теледебатах и форумах, где отстаивает идеи разумного и гуманного подхода к глобальным вызовам, придерживая позиции противника «вечных войн».
Что он говорил об украинском конфликте?
Известно, что Дэниел Дэвис многократно высказывался против продолжения военной помощи Украине, считая, что США должны прекратить вмешательство в конфликт и сосредоточиться на мирном урегулировании.
В интервью СМИ он заявлял, что продолжение конфликта на Украине является не только ошибкой, но и аморальным поступком, подчеркивая, что затягивание конфликта лишь увеличивает страдания мирных жителей и солдат.
«Я служил на восточно-западной границе в Германии, где приходилось патрулировать против потенциального наступления Советского Союза. Я изучал советскую доктрину. Их танки, то, как они сражаются — очень похоже на то что сейчас происходит на Украине. Поверьте мне, когда я говорю вам, что нет никаких шансов на то, что Украина когда-либо добьется успеха в конфликте с РФ», — заявлял Дэвис.
Он также отмечал, что дополнительная финансовая помощь Украине не изменит ход вооруженного конфликта, так как ключевыми факторами являются численность и подготовленность войск, а не количество предоставляемого оборудования.
«Пути к военной победе для Украины не существует, и точка. Неважно, дадим ли мы 60 млрд, дадим ли мы еще 120 млрд, 200 млрд. Это ничего не изменит, потому что основы, на которых строится боевая мощь на национальном уровне, решительно и бесповоротно на стороне России: воздушная мощь на стороне РФ, ПВО, военно-промышленный потенциал и, самое главное, люди. У России больше людей, и у нее всегда будет больше людей», — такое мнение озучил Дэвис в разговоре со СМИ.
Кроме того, экс-военный США заявлял, что что на Западе никогда не смогут сравниться с тем, что происходит в России, и добавил, что, по его мнению, продолжать надеяться на победу Украины, если просто предоставить немного больше денег, — это неразумно, так как это не изменит ситуацию.
Почему американские военные выступают против помощи Украине и Зеленскому?
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с aif.ru объяснил, что военные аналитики США, в том числе Дэниел Дэвис, обладая стратегическим мышлением и опытом, действительно все чаще осознают, что Украина стала лишь пешкой в большой геополитической игре Запада против России.
По словам Липового, Дэвис понимал, что Украина с самого начала рассматривалась как инструмент давления на Москву, а не как равноправный партнер Запада. При этом ни Евросоюз, ни США не заинтересованы в принятии Украины в свои ряды — ни в НАТО, ни в ЕС.
«Он тогда уже говорил, что Украина — не та лошадка, на которую стоило ставить. Он знал о ее коррумпированности и понимал, что огромные объемы военной помощи будут разворованы. Это черная дыра», — отметил генерал.
По мнению Липового, именно такие оценки лежат в основе скептического отношения многих американских военных к поставкам вооружений Киеву. Они предупреждают, что конфликт может перерасти в общеевропейскую катастрофу с риском применения ядерного оружия.
Также генерал подчеркнул, что Дэвис и его единомышленники убеждены: с Россией необходимо вести честные и открытые переговоры, поскольку история показывает — Москва выполняет свои обязательства.
«Украина же показала полную недоговороспособность и заинтересована лишь в продолжении западного финансирования, на котором наживаются элиты», — объяснил Сергей Липовой.
Отвечая на вопрос о резком изменении позиции Вашингтона по военной поддержке Киева, генерал заявил, что новая американская администрация пришла к власти с твердым намерением «вытащить страну из болота» и исправить ошибки предыдущего руководства, загнавшего США на грань ядерного конфликта.
«Украина превратилась в черную дыру для американских миллиардов. Деньги и военная помощь исчезали там, а всплывали в регионах третьего мира: на Ближнем Востоке и в Африке. Оружие, поставляемое при администрации Байдена, впоследствии использовалось в других конфликтах, включая нападения палестинских боевиков на Израиль», — объяснил собеседник aif.ru.
Помимо этого, как отметил Сергей Липовой, новая команда в Белом доме рассматривает прекращение помощи как способ давления на Киев, чтобы тот подписал долгосрочное соглашение по добыче редкоземельных ресурсов Украины.