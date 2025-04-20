WSJ: два министра США пошли на уловку, чтобы переубедить Трампа по тарифам

Утверждается, что его торговый советник Питер Наварро, которого считают сторонником торговой войны, мешал руководителям этих ведомств отговорить американского лидера от его решения по тарифам. Бессент и Лютник, выждав момент, когда помощника Трампа не оказалось рядом, провели разговор с президентом.