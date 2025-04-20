WSJ: два министра США пошли на уловку, чтобы переубедить Трампа по тарифам

Министр финансов США Скотт Бессент и министр торговли страны Говард Лютник пошли на уловку, чтобы изменить решение главы Белого дома Дональда Трампа по вопросу введённых им масштабных импортных пошлин, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.
Утверждается, что его торговый советник Питер Наварро, которого считают сторонником торговой войны, мешал руководителям этих ведомств отговорить американского лидера от его решения по тарифам. Бессент и Лютник, выждав момент, когда помощника Трампа не оказалось рядом, провели разговор с президентом.
По словам источников, именно после беседы с министрами глава государства приостановил действие пошлин. Бессент и Лютник были с Трампом, пока тот не объявил об этом официально.
В публикации подчёркивается, что из-за уловки чиновников Наварро не успел привести контраргументы, которые помешали бы приостановке тарифов.
Напомним, в начале апреля Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Минимальная базовая ставка тарифов составила 10%. Ведущая телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу предположила, что президент США, принимая решение о тарифах, основывался на «анализе», составленном экономистом по имени Рон Вара, которого в реальности не существует.
9 апреля Трамп заявил, что США приостанавливают действие пошлин на 90 дней. Он уточнил, что это решение затрагивает более 75 стран, которые выразили готовность к переговорам.