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Лукашенко: Беларусь и Куба в силах конвертировать политические контакты в значимые проекты

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с 65-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Под Вашим мудрым руководством Куба продолжает укреплять свой авторитет на международной арене, твердо защищать и отстаивать интересы и законные права своих граждан. Ваш личный вклад в этот процесс тяжело переоценить. Ваше имя также неразрывно связано с поддержкой тесного многогранного диалога между нашими государствами. Беларусь была и остается для Кубы братской страной, на которую Вы можете всегда рассчитывать», — говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что при эффективной координации совместных действий Беларусь и Куба смогут в скором времени конвертировать достигнутую высокую динамику двусторонних политических контактов в значимые проекты экономического сотрудничества в промышленной, пищевой, фармацевтической, научно-технической и других перспективных отраслях. «Все условия для этого созданы», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу отличного здоровья, благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.