Лукашенко поздравил главу белорусских католиков с Пасхой

«Возвышенная радость этого праздника приносит мир и согласие в душе, наполняет каждое мгновение счастьем. Светлое Воскресение Христово — время надежды, обновления и возрождения жизни, которое утверждает силу всепрощения и любви», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Католическая церковь Беларуси объединяет верующих вокруг настоящих христианских ценностей, призывает к взаимопомощи и сплоченности на пути к единству.
Глава государства пожелал Иосифу Станевскому доброго здоровья, духовной силы и успехов в его высоком служении.