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Лукашенко поздравил главу белорусских католиков с Пасхой

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Архиепископа Иосифа Станевского, Митрополита Минско-Могилевского с Пасхой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Возвышенная радость этого праздника приносит мир и согласие в душе, наполняет каждое мгновение счастьем. Светлое Воскресение Христово — время надежды, обновления и возрождения жизни, которое утверждает силу всепрощения и любви», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Католическая церковь Беларуси объединяет верующих вокруг настоящих христианских ценностей, призывает к взаимопомощи и сплоченности на пути к единству.

Глава государства пожелал Иосифу Станевскому доброго здоровья, духовной силы и успехов в его высоком служении.