Петерсен: ФРГ стала участником конфликта на Украине, начав поставки оружия

Также сообщалось, что генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что армия ФРГ должна достичь полной боеготовности к 2029 году. Он добавил, что к этому времени немецкие войска должны быть полностью подготовлены, в том числе на случай возможного вооружённого конфликта с Россией.