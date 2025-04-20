ФРГ превратилась в участника украинского конфликта после решения начать поставлять оружие для ВСУ, заявила экс-депутат парламента немецкой земли Гамбург Ольга Петерсен, представляющая партию «Альтернатива для Германии».
Сейчас она находится с визитом в ДНР.
«Поставки любого оружия со стороны Германии уже были вовлечением», — сказала политик, которую цитирует РИА Новости.
Бывший парламентарий отметила, что Германия не имела права и не должна была становиться участником указанного конфликта, поскольку Украина не входит в НАТО.
Напомним, ранее генерал бундесвера в отставке Эрих Вад выразил мнение, что Запад уже проиграл России в украинском конфликте с Россией. Он также подчеркнул, что РФ не представляет опасности для НАТО, и обвинил правительство Германии в попытке спровоцировать мировую войну.
Также сообщалось, что генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что армия ФРГ должна достичь полной боеготовности к 2029 году. Он добавил, что к этому времени немецкие войска должны быть полностью подготовлены, в том числе на случай возможного вооружённого конфликта с Россией.