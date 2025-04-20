Шеремет призвал Штаты относиться к статусу Крыма как к свершившемуся факту.
США должны признать российский статус Крыма как свершившийся и неоспоримый факт. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«США стоит относиться к российскому статусу Крыма как к неоспоримому и свершившемуся факту. Никаких “если” и “но” здесь быть не может», — подчеркнул Шеремет в разговоре с РИА Новости.
По словам депутата, переговоры относительно российских территорий недопустимы. РФ не рассматривает возможность обмена землями и гражданами. Этот вопрос является принципиальным.
Шеремет отметил, что Крым стал частью России после проведения законного общекрымского референдума, который соответствовал всем международным нормам. Политик добавил, что никаких претензий к Крыму и крымчанам быть не должно.
Ранее Bloomberg писал, что США выражают готовность допустить сохранение российского контроля над Крымом в случае заключения комплексного мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Издание ссылалось на осведомленные источники, участвующие в переговорах.
В марте 2014 года Крым был включен в состав РФ после проведения референдума, который последовал за сменой власти на Украине. Согласно официальным данным, за присоединение к России проголосовали 96,77% участников голосования в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украинские власти продолжают рассматривать Крым как временно оккупированную территорию, а значительная часть западных государств поддерживает эту позицию. Российское руководство, в свою очередь, неоднократно подчеркивало, что процесс воссоединения Крыма с Россией произошел на основе волеизъявления населения, с соблюдением норм международного права и положений Устава ООН. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос о статусе Крыма является окончательно решенным.