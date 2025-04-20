Депутат Шеремет ответил на условия США по сделке с признанием Крыма

В марте 2014 года Крым был включен в состав РФ после проведения референдума, который последовал за сменой власти на Украине. Согласно официальным данным, за присоединение к России проголосовали 96,77% участников голосования в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украинские власти продолжают рассматривать Крым как временно оккупированную территорию, а значительная часть западных государств поддерживает эту позицию. Российское руководство, в свою очередь, неоднократно подчеркивало, что процесс воссоединения Крыма с Россией произошел на основе волеизъявления населения, с соблюдением норм международного права и положений Устава ООН. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос о статусе Крыма является окончательно решенным.