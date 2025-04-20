Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Шеремет ответил на условия США по сделке с признанием Крыма

США должны признать российский статус Крыма как свершившийся и неоспоримый факт. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Шеремет призвал Штаты относиться к статусу Крыма как к свершившемуся факту.

США должны признать российский статус Крыма как свершившийся и неоспоримый факт. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«США стоит относиться к российскому статусу Крыма как к неоспоримому и свершившемуся факту. Никаких “если” и “но” здесь быть не может», — подчеркнул Шеремет в разговоре с РИА Новости.

По словам депутата, переговоры относительно российских территорий недопустимы. РФ не рассматривает возможность обмена землями и гражданами. Этот вопрос является принципиальным.

Шеремет отметил, что Крым стал частью России после проведения законного общекрымского референдума, который соответствовал всем международным нормам. Политик добавил, что никаких претензий к Крыму и крымчанам быть не должно.

Ранее Bloomberg писал, что США выражают готовность допустить сохранение российского контроля над Крымом в случае заключения комплексного мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Издание ссылалось на осведомленные источники, участвующие в переговорах.

В марте 2014 года Крым был включен в состав РФ после проведения референдума, который последовал за сменой власти на Украине. Согласно официальным данным, за присоединение к России проголосовали 96,77% участников голосования в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украинские власти продолжают рассматривать Крым как временно оккупированную территорию, а значительная часть западных государств поддерживает эту позицию. Российское руководство, в свою очередь, неоднократно подчеркивало, что процесс воссоединения Крыма с Россией произошел на основе волеизъявления населения, с соблюдением норм международного права и положений Устава ООН. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос о статусе Крыма является окончательно решенным.