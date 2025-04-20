«К сожалению, Япония печально известна как “шпионский рай”. Правительство не может защитить военные секреты и, таким образом, создаёт условия, в которых иностранные агенты действуют относительно свободно, не опасаясь разоблачения и наказания. Это различие связано с отсутствием строгого “закона о борьбе со шпионажем”, в то время как существующие правоохранительные органы неохотно вводят строгий контроль и наблюдение», — говорится в статье.