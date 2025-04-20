«Шпионский рай»: СМИ раскрыли уязвимость в безопасности США

Издание отмечает, что Токио занимает ключевое место в системе безопасности Азии благодаря мощному военно-морскому потенциалу и роли противовеса Китаю. Однако Япония имеет репутацию страны, где деятельность иностранных разведывательных агентов остаётся сравнительно свободной, что связано с отсутствием строгих законов против шпионажа.
«К сожалению, Япония печально известна как “шпионский рай”. Правительство не может защитить военные секреты и, таким образом, создаёт условия, в которых иностранные агенты действуют относительно свободно, не опасаясь разоблачения и наказания. Это различие связано с отсутствием строгого “закона о борьбе со шпионажем”, в то время как существующие правоохранительные органы неохотно вводят строгий контроль и наблюдение», — говорится в статье.
При этом, в случае военного конфликта США и Китая, например, из-за Тайваня, Япония может стать «слабым звеном» для разведывательных угроз, что окажет влияние на эффективность американской обороны, что соответственно подрывает безопасность не только американцев, но и всего Индо-Тихоокеанского региона.
А ранее в Минобороны Страны восходящего солнца сообщили, что ВВС США планируют разместить на Окинаве беспилотники MQ-4C Triton. Уточняется, что это позволит улучшить возможности сбора информации в районе отдалённых японских островов, омываемых Южно-Китайским морем.