Глава государства поздравил казахстанцев с Пасхой

Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении отметил, что этот светлый праздник олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяет надежду и радость в сердца верующих. Также Президент отметил глубокий символизм того факта, что в этом году православные, католики и протестанты всего мира отмечают Пасху в один день, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.