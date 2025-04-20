Христианство, как и другие религии, играет важную роль в жизни нашего общества. Продвигая высокие гуманистические идеалы, пасхальные традиции издревле содействуют сохранению семейных ценностей и укреплению сплоченности и солидарности нашего народа, призывают людей к добру и согласию. Убежден, что общенациональное единство, взаимопонимание и гармония между представителями всех этносов и конфессий всегда будут надежной основой устойчивого прогресса Казахстана. Пусть праздник Пасхи наполнит любовью и счастьем ваши дома! Желаю всем гражданам здоровья, благополучия и успехов в созидательных начинаниях!
Глава государства поздравил казахстанцев с Пасхой
Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении отметил, что этот светлый праздник олицетворяет духовное обновление и очищение, вселяет надежду и радость в сердца верующих. Также Президент отметил глубокий символизм того факта, что в этом году православные, католики и протестанты всего мира отмечают Пасху в один день, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.