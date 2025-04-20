CNN: пасхальное перемирие может настроить Трампа пророссийски

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие может обеспечить более пророссийское настроение главы США Дональда Трампа в ряде вопросов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом информирует американский телеканал CNN.
«Это, вероятно, подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта. Это также может вызвать сложности для Киева, когда его неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы», — говорится в сообщении канала.
Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 мск субботы, 19 апреля, до 00:00 понедельника, 21 апреля. Глава России заявил о надежде на то, что примеру Москвы последует и Киев. При этом он отметил, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных атак.