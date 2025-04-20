CNN: пасхальное перемирие может настроить Трампа пророссийски

«Это, вероятно, подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта. Это также может вызвать сложности для Киева, когда его неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы», — говорится в сообщении канала.