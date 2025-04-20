Преследование Артёма Самсонова могут признать политическим уже во вторник

Артёма Самсонова осудили по статье, предусматривающей ответственность за насильственные действия сексуального характера. Следствие настаивало, что он продемонстрировал несовершеннолетнему фаллоимитатор и объяснил тому назначение этого предмета. Сам экс-депутат настаивает на своей невиновности, утверждая, что потерпевшего никогда даже не видел. Самсонова приговорили к 13 годам колонии строго режима.