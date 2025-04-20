Преследование Артёма Самсонова могут признать политическим уже во вторник

Защита бывшего депутата Законодательного Собрания Приморья Артёма Самсонова требует в судебном порядке признать его преследование политическим. Об этом сообщили адвокаты осуждённого депутата. Суд по этому вопросу пройдёт в России впервые.
Артёма Самсонова осудили по статье, предусматривающей ответственность за насильственные действия сексуального характера. Следствие настаивало, что он продемонстрировал несовершеннолетнему фаллоимитатор и объяснил тому назначение этого предмета. Сам экс-депутат настаивает на своей невиновности, утверждая, что потерпевшего никогда даже не видел. Самсонова приговорили к 13 годам колонии строго режима.
Защита осуждённого требует признать его преследуемым по политическим мотивам. В октябре прошлого года иск по этому поводу оставили без рассмотрения.
Дело рассмотрят в Ленинском суде Владивостока во вторник, 22 апреля. В картотеке судебных дел информация о том, кто выступает ответчиком, скрыта. Здесь отмечено лишь, что речь идёт об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
По сообщению адвокатов Самсонова, судебное заседание об установлении юридического факта политического преследования в российской судебной практике пройдёт впервые в истории.