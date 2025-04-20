Токаев проведет неформальную встречу с Бердымухамедовым в Туркестане

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды,
В ходе переговоров будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-туркменского стратегического партнерства, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретится с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Туркестане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды,
В ходе переговоров будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-туркменского стратегического партнерства, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.