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Токаев проведет неформальную встречу с Бердымухамедовым в Туркестане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретится с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Туркестане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: akorda.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, 21—22 апреля в Туркестане состоится неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В ходе переговоров будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-туркменского стратегического партнерства, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.