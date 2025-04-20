Пасхальное перемирие на Украине. Военная операция, день 1152-й

8:46 Военнослужащие группировки войск «Восток» встретили праздник Пасхи на передовой и в тыловых районах проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
8:31 Военнослужащим группировки войск «Центр» ВС РФ передали копию иконы «Спас Нерукотворный».
8:19 ~Воздушных ударов по Украине за эту ночь не наносилось~, сообщает канал «Операция Z».
8:09 Украина была вынуждена пойти на пасхальное перемирие с РФ, которое сначала отверг Владимир Зеленский. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков.
8:03 Самолет Ил-76МД с 246 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Москве.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1152-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.