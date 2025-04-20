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Пасхальное перемирие на Украине. Военная операция, день 1152-й

В зоне спецоперации продолжает действовать пасхальное перемирие, объявленное Владимиром Путиным. Самолет Ил-76МД с 246 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Москве. Верующие военнослужащие собрались на пасхальные богослужения в полевых храмах соединений группировки войск Север . Газета.Ru ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:46 Военнослужащие группировки войск «Восток» встретили праздник Пасхи на передовой и в тыловых районах проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

8:31 Военнослужащим группировки войск «Центр» ВС РФ передали копию иконы «Спас Нерукотворный».

8:19 ~Воздушных ударов по Украине за эту ночь не наносилось~, сообщает канал «Операция Z».

8:09 Украина была вынуждена пойти на пасхальное перемирие с РФ, которое сначала отверг Владимир Зеленский. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков.

8:03 Самолет Ил-76МД с 246 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Москве.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1152-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.