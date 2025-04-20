МИД Беларуси приветствует пасхальное перемирие, объявленное Путиным

Беларусь приветствует инициативу объявления гуманитарной паузы в зоне конфликта на территории Украины, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу МИД.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, приказав на этот период остановить все боевые действия. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит пасхальное перемирие при условии, что Россия будет его соблюдать.
«Особую значимость этому шагу придает его символичность в преддверии праздника Пасхи, который в равной мере почитается тремя братскими народами — Беларуси, России и Украины — как время мира, гуманизма и обновления», — отметили в МИД.
МИД Беларуси высказал надежду, что перемирие позволит уменьшить напряженность и позволит перейти к дипломатическому урегулированию конфликта.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко в день Пасхи сказал, за что белорусская земля благодарна Господу (здесь подробнее), а также обратился к патриарху Кириллу, митрополиту Вениамину и архиепископу Станевскому (подробнее здесь).
Мы писали, какими были прежние названия минских улиц и знаменитых мест, связанные с религией: Архиерейские роща, подворье и слобода, Соборная площадь, улицы Богадельная и Мало-Лютеранская (все подробности здесь).