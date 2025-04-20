В Китае испытали неядерную водородную бомбу

Ученые испытали бомбу весом 2 кг. После взрыва более чем на две секунды возник огненный шар температурой свыше 1000 градусов по Цельсию. Эквивалентное количество тротила может образовать шар, который «проживет» в 15 раз меньше, уточняется в исследовании.