МИД Эстонии пригрозил ЕС проблемами из-за разморозки активов РФ

По словам Цахкны, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выполнит свою угрозу и заблокирует продление санкций ЕС для РФ, предполагающее также продление заморозки активов РФ, правительства стран G7 и ЕС окажутся «в затруднительном положении из-за многомиллиардных кредитов, предоставленных Киеву и обеспечиваемых за счет российских активов».