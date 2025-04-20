Из отчета Госдепа по правам человека в Венгрии убрали раздел о коррупции

«Невозможно переоценить важность ежегодных отчетов Госдепартамента о правах человека в мире, поскольку они достоверны и беспристрастны», — подчеркнул бывший сотрудник Госдепа Кристофер Ле Мон. «Нельзя также переоценить ущерб, который будет нанесен доверию, если не только будет замечено, что правки администрации Трампа сужают определение прав человека, но и если будет замечено, что эти правки отдают предпочтение тем или иным странам», — добавил он.