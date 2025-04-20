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Из отчета Госдепа по правам человека в Венгрии убрали раздел о коррупции

Администрация Трампа предписала Госдепу привести доклады о соблюдении прав человека в мире в соответствие с текущей политикой США. США отходят от своей роли мирового наблюдателя за соблюдением прав человека, считают правозащитники.

Источник: Reuters

Ежегодные доклады Госдепа, в соответствии с которыми принимаются решения об иностранной помощи, должны представлять собой «полный и всеобъемлющий» отчет о положении дел с правами человека в странах. Отчеты за 2024 год были подготовлены в январе, до вступления в должность Трампа, но они были отредактированы пришедшей к власти администрацией.

В частности, в докладе по Венгрии был убран раздел под названием «Коррупция в правительстве». Премьер-министра Виктора Орбана в предыдущих отчетах называли авторитарным политиком, а также обращалось внимание на ограничения прав человека. Нынешний президент США называет Орбана «великим человеком и великим лидером Европы», отмечает NPR.

Правозащитники считают, что редактирование отчетов означает отход США от своей роли мирового наблюдателя за соблюдением прав человека. «Это сигнал о том, что Соединенные Штаты больше не будут [давить] на другие страны, чтобы те соблюдали права, которые гарантируют гражданские и политические свободы», — отметил исполнительный директор Amnesty International США Пол О’Брайен.

«Невозможно переоценить важность ежегодных отчетов Госдепартамента о правах человека в мире, поскольку они достоверны и беспристрастны», — подчеркнул бывший сотрудник Госдепа Кристофер Ле Мон. «Нельзя также переоценить ущерб, который будет нанесен доверию, если не только будет замечено, что правки администрации Трампа сужают определение прав человека, но и если будет замечено, что эти правки отдают предпочтение тем или иным странам», — добавил он.