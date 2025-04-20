Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко на Пасху посетит Свято-Покровский храм в Толочине

20 апреля, Толочин /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в светлый праздник Пасхи посетит храм Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный на территории Свято-Покровского женского монастыря в Толочине, передает корреспондент БЕЛТА.

Начало истории монастыря связывают с появлением в 1604 году Свято-Покровского храма в Толочине — памятника архитектуры виленского барокко. Это единственный в Витебской области храм, который сохранился с начала XVII века в своем первозданном виде.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы все время своего существования был действующим. По свидетельству местных жителей, церковь действовала даже в годы Великой Отечественной войны. К 2016 году была проведена реконструкция с реставрацией Свято-Покровского женского монастыря.