Лукашенко на Пасху посетит Свято-Покровский храм в Толочине

Начало истории монастыря связывают с появлением в 1604 году Свято-Покровского храма в Толочине — памятника архитектуры виленского барокко. Это единственный в Витебской области храм, который сохранился с начала XVII века в своем первозданном виде.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы все время своего существования был действующим. По свидетельству местных жителей, церковь действовала даже в годы Великой Отечественной войны. К 2016 году была проведена реконструкция с реставрацией Свято-Покровского женского монастыря.