«Введенное перемирие важно с точки зрения духовной жизни. Российская духовная и культурная жизнь носит гораздо более одухотворенный характер, чем на сатанинском Западе. Кроме того, Россия сейчас очень успешно ведет боевые действия в рамках специальной военной операции. Наша экономика успешно отражает все противоправные антироссийские санкции, в то время как те, кто их вводит против нас, испытывают большие проблемы. Так что с нашей стороны это абсолютный жест доброй воли», — подчеркнул сенатор.