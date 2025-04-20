Мирошник: сообщения о нарушении Киевом режима прекращения огня продолжают поступать

«Сегодня уже были обстрелы и Донецка, сегодня утром отработало ПВО, были обстрелы на горловском направлении, грохотало ночью на кременском направлении. И вот на херсонском направлении тоже мы фиксируем достаточно большое количество ударов. К сожалению, эта статистика не прекращается. Продолжают поступать сообщения о том, где наносятся удары, откуда ведутся обстрелы», — сказал дипломат в эфире телеканала «Соловьев Live».