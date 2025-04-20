Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: сообщения о нарушении Киевом режима прекращения огня продолжают поступать

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сообщения о нарушении украинской стороной пасхального перемирия продолжают поступать, ВСУ наносят удары на разных участках фронта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Источник: Денис Бочаров/NEWS.ru/ТАСС

«Сегодня уже были обстрелы и Донецка, сегодня утром отработало ПВО, были обстрелы на горловском направлении, грохотало ночью на кременском направлении. И вот на херсонском направлении тоже мы фиксируем достаточно большое количество ударов. К сожалению, эта статистика не прекращается. Продолжают поступать сообщения о том, где наносятся удары, откуда ведутся обстрелы», — сказал дипломат в эфире телеканала «Соловьев Live».

«На линии боевого соприкосновения вдруг мановением волшебной палочки не установилась тишина, то есть продолжает грохотать», — указал Мирошник, добавив, что со временем будут более точные данные по ударам.

По его словам, Россия внимательно следит за гражданскими сооружениями, а военные обладают полной информацией о том, как стороны взаимодействуют в военном контексте.

19 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил об остановке всех боевых действий до 00:00 мск 21 апреля и призвал Киев сделать то же самое. Герасимов отдал соответствующие приказы всем командующим группировок в зоне СВО. Перемирие вступило в силу 19 апреля в 18:00 мск.