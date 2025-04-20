Лукашенко анонсировал создание Музея истории мировых религий в Минске

Глава государства отметил, что уже в этом году каждая из основных конфессий, присутствующих в Беларуси, должна начать создавать свои центры притяжения. Например, для православия таким центром станет Жировичский монастырь — жемчужина белорусского православия, как сказал о нем Александр Лукашенко. А для католиков одним из наиболее значимых центров является Будславский костел, где находится важнейшая святыня — Будславская икона Божией Матери.
«Мы в стране договорились, что в этом году мы начнем процесс создания центров основных религий в Беларуси. Самая большая наша конфессия — это православие, более 85% (населения. — Прим. БЕЛТА), которые причисляют себя к православию. Вторая по значимости — это католики, с которыми мы сегодня празднуем этот праздник, — сказал Президент. — Каждая конфессия в этом году должна начать создавать центры, свои центры».
Александр Лукашенко также рассказал о планах по созданию в Минске Музея истории мировых религий. «Также мы создадим Музей истории мировых религий в Минске, чтобы наша молодежь знала, что такое религия и откуда корни этих религий — и христиан, православных и католиков, и мусульман, иудеев и так далее. В этот центр любой сможет прийти и посмотреть, откуда все мы, откуда наша духовность», — отметил глава государства.
Президент упомянул и еще несколько важных объектов — так называемую белорусскую ВДНХ, где будут представлены отечественные достижения в различных сферах, и Национальный исторический музей, посвященный истории белорусской государственности.
«Окончательно к 9 мая этот центр (Минский международный выставочный центр. — Прим. БЕЛТА) будет открыт для посещения всех наших белорусов, чтобы они, особенно молодежь, придя туда, восхитились и друг у друга спросили: “Неужели мы все это можем производить? Неужели мы это своими руками сделали?” — сказал Президент.