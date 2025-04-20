Лукашенко анонсировал создание Музея истории мировых религий в Минске

«Мы в стране договорились, что в этом году мы начнем процесс создания центров основных религий в Беларуси. Самая большая наша конфессия — это православие, более 85% (населения. — Прим. БЕЛТА), которые причисляют себя к православию. Вторая по значимости — это католики, с которыми мы сегодня празднуем этот праздник, — сказал Президент. — Каждая конфессия в этом году должна начать создавать центры, свои центры».