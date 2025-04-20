ВВС Южной Кореи приостановили почти все полеты

В марте два истребителя KF-16 случайно сбросили восемь бомб MK-82 за пределами полигона в окрестностях города Пхочхона провинции Кёнгидо во время учений. В результате пострадали 52 человека, в том числе 38 мирных жителей. Предварительной причиной назвали ошибку пилота, который ввел неверные координаты. Начальник штаба тогда также принес извинения. «Подобное никогда не должно было произойти и не должно повториться», — подчеркнул генерал. Читайте РБК в Telegram.