Лукашенко предупредил, что этот год будет серьезным в плане наведения порядка в стране

Президент рассказал, что, подъезжая к храму, он обсуждал с председателем райисполкома работу Толочинского района. Глава государства отметил, что по показателям это один из лучших районов не только в Витебской области, но и в стране. Тем не менее Президент затронул и злободневные темы наведения порядка на земле.
«Я заметил, что те, кому мы немало помогали, плохо работают. Поэтому — в церкви не врут — должен вам прямо сказать: этот год будет очень серьезный в плане наведения порядка в нашей стране», — сказал Александр Лукашенко.
Говоря про Год благоустройства, Президент обратил внимание, что речь идет не о том, что нужно просто подмести улицы и высадить деревья: «Каждый на своем приусадебном участке, если это на селе, да и в городах, должен навести соответствующий порядок». Александр Лукашенко добавил, что в нашей стране не должно быть в том числе пустующих и заброшенных земель.
Президент обратил внимание, что история храма в Толочине насчитывает более 400 лет, но он прекрасно сохранился, в том числе благодаря тому, что за ним ухаживали и поддерживали в порядке. «Представляете, сколько он видел на своем жизненном веку и сколько еще увидит благодаря нашим заботливым рукам. Он аккуратный, ухоженный. Точно так, как мы будем ухаживать (я очень надеюсь, рассчитываю на вас), будем смотреть за порядком в нашей стране в Год благоустройства».
Глава государства подчеркнул, что белорусы должны достойно прожить этот год, создав нормальные условия для жизни, прежде всего наших детей. «Не всегда и не везде так получается, особенно в Витебской области. Поэтому я и сказал председателю райисполкома (представителю Президента здесь): инсайдерская тебе информация — готовься к очень серьезным контрольным проверкам», — сказал глава государства.
По словам Александра Лукашенко, во время проверок предстоит оценить, чего достигла Витебская область за прошедшие годы: «Пользуясь случаем, находясь в этом храме Божьем, хочу вас попросить: делайте на своем месте то, что должны делать. Это намного легче, намного проще, чем у южных наших соседей. Не хотелось бы, чтобы мы до этого дошли. Поэтому надо было трудиться и делать свое дело».
Глава государства пообещал, что в основе его политики будет справедливость: заработал — получил. «Господь нам нефти-газа в эту земельку не вложил, чтобы мы могли качнуть, по трубе кому-то продать, а деньги поделить. У нас этого нет, мы все своими руками закладываем. Наверное, в этом какой-то смысл, раз Он так решил. Поэтому давайте будем пользоваться тем, что у нас есть, и беречь свою белорусскую землю», — заключил Президент.