Лукашенко предупредил, что этот год будет серьезным в плане наведения порядка в стране

Президент обратил внимание, что история храма в Толочине насчитывает более 400 лет, но он прекрасно сохранился, в том числе благодаря тому, что за ним ухаживали и поддерживали в порядке. «Представляете, сколько он видел на своем жизненном веку и сколько еще увидит благодаря нашим заботливым рукам. Он аккуратный, ухоженный. Точно так, как мы будем ухаживать (я очень надеюсь, рассчитываю на вас), будем смотреть за порядком в нашей стране в Год благоустройства».