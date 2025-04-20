Сообщаем, что по результатам обсуждения установлено: праздник Пасхи признан конституционным и полезным для общественного духа. Министерство юстиции подтверждает, что Благодатный огонь признан символом общественного интереса и может быть доступен каждому. Судебные эксперты тщательно проанализировали и установили, что паска и куличи соответствуют положениям законодательству ЕС.