На фоне прочих традиционных посланий от министерств и ведомств в праздник Воскресения Христова с пожеланиями мира и добра поздравление от Минюста кажется, по меньшей мере, неуместной шуткой.
Так, министерство «разрешило» Пасху как соответствующую законодательству ЕС.
Сообщаем, что по результатам обсуждения установлено: праздник Пасхи признан конституционным и полезным для общественного духа. Министерство юстиции подтверждает, что Благодатный огонь признан символом общественного интереса и может быть доступен каждому. Судебные эксперты тщательно проанализировали и установили, что паска и куличи соответствуют положениям законодательству ЕС.
Кроме того, в Минюсте написали, что «в течение следующих нескольких дней пасхальный кролик, принимая во внимание “Дорожную карту”, будет приносить подарки в равной степени, исходя из принципа равенства перед корзиной».
Пожелав верующим светлой Пасхи, полной благодарности и мира, в ведомстве подчеркнули, что если гражданам «трудно разделить пасхальные лакомства, Министерство юстиции рекомендует медиацию — она гарантирована государством!».
Православная Пасха в 2025 году отмечается 20 апреля.