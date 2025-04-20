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Странное поздравление от Минюста Молдовы: «Пасха соответствует законодательству ЕС»

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Министерство юстиции Молдовы опубликовало на своей официальной странице в соцсети пасхальное послание со странным содержанием.

Источник: Fotolia / Sebra

На фоне прочих традиционных посланий от министерств и ведомств в праздник Воскресения Христова с пожеланиями мира и добра поздравление от Минюста кажется, по меньшей мере, неуместной шуткой.

Так, министерство «разрешило» Пасху как соответствующую законодательству ЕС.

Сообщаем, что по результатам обсуждения установлено: праздник Пасхи признан конституционным и полезным для общественного духа. Министерство юстиции подтверждает, что Благодатный огонь признан символом общественного интереса и может быть доступен каждому. Судебные эксперты тщательно проанализировали и установили, что паска и куличи соответствуют положениям законодательству ЕС.

говорится в сообщении Министерства юстиции Молдовы

Кроме того, в Минюсте написали, что «в течение следующих нескольких дней пасхальный кролик, принимая во внимание “Дорожную карту”, будет приносить подарки в равной степени, исходя из принципа равенства перед корзиной».

Пожелав верующим светлой Пасхи, полной благодарности и мира, в ведомстве подчеркнули, что если гражданам «трудно разделить пасхальные лакомства, Министерство юстиции рекомендует медиацию — она гарантирована государством!».

Православная Пасха в 2025 году отмечается 20 апреля.