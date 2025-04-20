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Лавров: Евросоюз открыто хочет возродить нацистскую идеологию

Глава МИД РФ подчеркнул, что процессом руководят лидеры брюссельской бюрократии.

Источник: МИД.РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма.

Дипломат высказал свое мнение, отвечая журналисту и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павлу Зарубину на вопрос о том, во что ЕС превратился, если запрещает лидерам стран приезжать в Москву на празднование Дня Победы.

«Это уму непостижимо, как Европейский союз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма, где она зародилась, была уничтожена и категорически запрещена нюрнбергским трибуналом. Лидерство в этом процессе принадлежит руководителям брюссельской бюрократии. Это очень печальные, тревожные события. Мы с этим мириться не будем», — сказал Лавров.

Недавно директор Службы внешней разведки РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что Россия сегодня, как и 80 лет назад, с оружием в руках ведет борьбу с исходящим из Европы нацистским злом.