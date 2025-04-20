Лавров: Евросоюз открыто хочет возродить нацистскую идеологию

«Это уму непостижимо, как Европейский союз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма, где она зародилась, была уничтожена и категорически запрещена нюрнбергским трибуналом. Лидерство в этом процессе принадлежит руководителям брюссельской бюрократии. Это очень печальные, тревожные события. Мы с этим мириться не будем», — сказал Лавров.