Лукашенко подтвердил планы встретиться с Путиным на форуме к 80-летию Победы в Волгограде

«Это очень-очень особый год для Витебщины, для нашей Беларуси. И мы фактически делаем первые шаги по празднованию этой Великой Победы уже сегодня, — сказал глава государства. — Днями мы продолжим эти празднества под Сталинградом, на Волгоградской земле. С Президентом России мы договорились, там встретимся, поговорим с молодежью, отдадим дань уважения тем героям, которые сражались на Волге. Затем — парад в Москве, в Беларуси. И до Дня Независимости мы будем отдавать дань уважения тем, кто принес нам эту жизнь».