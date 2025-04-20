Глава МИД Эстонии Цакхна: разморозка активов России грозит последствиями ЕС

Решение о разморозке российских активов вынудит Европу и страны G7, в том числе США, оплачивать украинские кредиты, заявил в интервью Financial Times министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. В 2024 году международные объединения использовали прибыль, полученную от примерно €260 млрд замороженных активов по всему миру, для обеспечения кредита Украине в размере €50 млрд. Если же активы будут разморожены, ЕС и США будут нести ответственность за €20 млрд кредита, а остальное должны будут выплатить другие члены G7.