Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разбираться со всеми: Лукашенко предупредил чиновников о серьезных проверках

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Текущий год будет серьезным в плане наведения порядка в стране, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье в ходе посещения храма в Толочине.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Я заметил, что те, кому мы немало помогали, плохо работают. Поэтому — в церкви не врут — должен вам прямо сказать: этот год будет очень серьезный в плане наведения порядка в нашей стране.

привела слова Лукашенко его пресс-служба

Президент пояснил, что Год благоустройства, объявленный в республике, подразумевает на только необходимость посадить деревья или же подмести улицы. Белорусы белорусы должны достойно прожить этот год, создавая прежде всего нормальные условия для жизни своих детей.

По словам Лукашенко, «не всегда и не везде так получается, особенно в Витебской области».

Поэтому я и сказал председателю райисполкома (представителю президента здесь): инсайдерская тебе информация — готовься к очень серьезным контрольным проверкам.

сказал белорусский лидер

Во время проверок будет дана оценка, чего достигла Витебская область за прошедшие годы.

Будем разбираться со всеми.

обратил внимание глава государства

Он призвал власти «делать на своем месте то, что должны делать. Это намного проще, чем у южных наших соседей».

«В основе моей политики будет справедливость. Заработал — получил», — подытожил президент.

Ранее глава государства заявил, что следующая пятилетка в Беларуси будет пятилеткой качества, а первый год пятилетки — 2025-й — станет Годом благоустройства страны.