Разбираться со всеми: Лукашенко предупредил чиновников о серьезных проверках

Я заметил, что те, кому мы немало помогали, плохо работают. Поэтому — в церкви не врут — должен вам прямо сказать: этот год будет очень серьезный в плане наведения порядка в нашей стране.
Президент пояснил, что Год благоустройства, объявленный в республике, подразумевает на только необходимость посадить деревья или же подмести улицы. Белорусы белорусы должны достойно прожить этот год, создавая прежде всего нормальные условия для жизни своих детей.
По словам Лукашенко, «не всегда и не везде так получается, особенно в Витебской области».
Поэтому я и сказал председателю райисполкома (представителю президента здесь): инсайдерская тебе информация — готовься к очень серьезным контрольным проверкам.
Во время проверок будет дана оценка, чего достигла Витебская область за прошедшие годы.
Будем разбираться со всеми.
Он призвал власти «делать на своем месте то, что должны делать. Это намного проще, чем у южных наших соседей».
«В основе моей политики будет справедливость. Заработал — получил», — подытожил президент.
Ранее глава государства заявил, что следующая пятилетка в Беларуси будет пятилеткой качества, а первый год пятилетки — 2025-й — станет Годом благоустройства страны.