Лукашенко подтвердил скорую встречу с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 апреля при посещении храма в Толочине на Пасху сказал, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в конце апреля в Волгограде на форуме к 80-летию Победы, сообщает БелТА.
Александр Лукашенко отметил, что 2025 год для Беларуси особенный, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Много памятных мероприятий будут проходить и в Беларуси, и в России.
«Днями мы продолжим эти празднества под Сталинградом, на волгоградской земле. С президентом России мы договорились, там встретимся, поговорим с молодежью, отдадим дань уважения тем героям, которые сражались на Волге. Затем — парад в Москве, в Беларуси», — отметил президент.
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