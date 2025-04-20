ПАС разрешила праздновать Пасху жителям Молдовы специальным решение минюста — это не шутка: Позволили и Благодатный огонь раздавать, за которым дважды не выпускали священника из страны

«Сообщаем, что по результатам обсуждения установлено: праздник Пасхи признан конституционным и полезным для общественного духа. Министерство юстиции подтверждает, что Благодатный огонь признан символом общественного интереса и может быть доступен каждому. Судебные эксперты тщательно проанализировали и установили, что Паска и куличи соответствуют положениям законодательства ЕС», — говорится в сообщении на официальной странице Министерства юстиции Молдовы.