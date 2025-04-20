В Казахстан с Голанских высот вернулась оставшаяся часть миротворцев

Напомним, первый состав казахстанского контингента, состоящий из 139 военнослужащих и 26 единиц техники, был направлен в миссию в марте 2024 года. Они обеспечивали безопасность на наблюдательных постах, патрулировали территорию, сопровождали гуманитарные грузы, проводили эвакуацию и уничтожали взрывоопасные предметы. Работу казахстанских миротворцев высоко оценили в командовании миссии ООН.