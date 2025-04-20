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Латиноамериканская делегация почтит память защитников блокадного Ленинграда

В Петербург приедет делегация из стран Латинской Америки, чтобы почтить память защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на городской комитет по внешним связям.

Латиноамериканская делегация будет в Северной столице с 20 по 22 апреля. Она возложит венки к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Также гости посетят экспозицию об истории обороны и блокады Ленинграда в музее «Монумент героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы. В «Лендоке» им покажут документальное кино о периоде вражеской осады города.

Ранее «МК в Питере» сообщал, что в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Петербург и Волгоград временно переименуют в Ленинград и Сталинград для пилотов. Памятная акция с переименованием городов на советский лад продлится в течение трех дней — с 8 по 10 мая включительно.