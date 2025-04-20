Латиноамериканская делегация почтит память защитников блокадного Ленинграда

Латиноамериканская делегация будет в Северной столице с 20 по 22 апреля. Она возложит венки к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Также гости посетят экспозицию об истории обороны и блокады Ленинграда в музее «Монумент героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы. В «Лендоке» им покажут документальное кино о периоде вражеской осады города.