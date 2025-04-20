МИД Украины потребовал извинений от Fox News, назвавшего Киев частью России

«Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают русские, и при этом верить, что они не агрессоры, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на американскую политику и американских политиков», — отметил Зеленский.