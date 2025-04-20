Трамп запланировал радикальное сокращение Госдепа

Также предлагается закрыть ряд других подразделений, включая бюро международных организаций, управление по глобальным проблемам женщин, бюро, курирующие вопросы демократии, прав человека, беженцев и миграции. Кроме того, администрация Трампа планирует ликвидировать должность спецпосланника по вопросам климата и заместителя госсекретаря по общественной дипломатии и связям с общественностью. Функции Агентства США по международному развитию возьмет на себя Бюро по гуманитарным вопросам.