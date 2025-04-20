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В Казахстане стартовал первый антикоррупционный портал

В Казахстане создан Антикоррупционный портал, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Агентством по противодействию коррупции совместно с АО «Национальные информационные технологии» запущен публичный антикоррупционный портал.

Он предназначен для систематизации информации по противодействию коррупции на одном ресурсе.

Все желающие могут ознакомиться с деятельностью по противодействию коррупции.

Также посетители могут найти интересные для себя обучающие курсы с возможностью онлайн-тестирования и получения сертификата.

Отдельное внимание уделено социологическим исследованиям. Предусмотрена возможность пройти опрос.

Его результаты будут использованы для корректировки антикоррупционных мер и оценки их эффективности.

Также здесь доступны результаты ежегодного исследования международной организации Transparency International и позиции Казахстана в Индексе восприятия коррупции.

В целях усиления профилактической работы на данном ресурсе размещена «Картограмма коррупции», включающая перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, и карту коррупционных рисков в разрезе госорганов и регионов.

Важным элементом Портала также является раздел, посвященный волонтерской деятельности, где представлены сведения о действующих волонтерах и организациях.

Желающие могут направить анкету для рассмотрения кандидатуры в качестве волонтера.

Наряду с этим, на Портале размещены видеоролики, направленные на формирование антикоррупционной культуры, воспитание добропорядочного поведения и утверждение в обществе идеологии «Закон и Порядок».

Также на данном ресурсе имеется возможность сообщать о фактах коррупции.