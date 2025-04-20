«Должны осознать». Лавров сделал жесткое предупреждение Европе

«С Россией таким языком (превосходства. — Прим. ред.) разговаривать не надо. И если эта коалиция желающих возглавляется хоть какими-то мало-мальски вменяемыми лидерами, то они это должны быстро осознать», — предупредил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита «коалиции желающих» 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину «сил сдерживания». Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а «силы сдерживания» не будут миротворцами. Их целью станет «сдерживание» России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.