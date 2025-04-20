Лукашенко призвал беречь Беларусь: другой не будет

На Пасху глава государства прибыл в Толочин, там он побывал на богослужении в Соборе Покрова пресвятой Богородицы, зажег пасхальную свечу и пообщался с прихожанами.
Белорусский лидер отметил, что нужно достойно прожить 2025 год, который в республике объявлен Годом благоустройства, создать нормальные условия для жизни, прежде всего наших детей.
Он обратился к собравшимся с просьбой делать на своем месте то, что должно быть сделано. Лукашенко также пообещал, что в основе его политики будет справедливость: заработал — получил.
Глава государства обратил внимание на то, что у Беларуси нет больших запасов нефти или газа, которые можно было просто продать, а деньги после поделить. И высказал мнение, что раз Бог так решил, значит в этом есть смысл, и призвал пользоваться тем, что есть, и беречь свою землю.
Президент пожелал прихожанам того, что, как он подчеркнул, нельзя купить ни за какие деньги, — мира и здоровья. Чтобы дети не огорчали родителей, и всегда были такими же светлыми, добрыми, радостными, как в этот праздничный день, добавил глава государства.
Берегите Беларусь — другой такой не будет. И не надо, потому что она самая красивая, прекрасная. Это место для жизни нас и наших детей. Счастья, благополучия, радости вам!