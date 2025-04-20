Лукашенко призвал беречь Беларусь: другой не будет

Глава государства обратил внимание на то, что у Беларуси нет больших запасов нефти или газа, которые можно было просто продать, а деньги после поделить. И высказал мнение, что раз Бог так решил, значит в этом есть смысл, и призвал пользоваться тем, что есть, и беречь свою землю.