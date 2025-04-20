Лавров: ЕС не дает чиновникам посетить Москву из-за возрождения нацизма

«Я не думаю, что это отражает позицию французского, немецкого народов. Но, видимо, этим лидерам уже понятно, что если идти по пути тех решений, тех взглядов, тех чаяний, которые высказываются в ходе выборов, то они свои карьеры сделать не смогут. Им хочется цепляться за власть через вот такую эпатажную враждебность», — указал Лавров.