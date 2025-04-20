Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о нефти и газе, которых в землю Беларуси не вложил Господь, а также об их продаже. Об этом сообщает пресс-служба главы Беларуси, рассказывая о его посещении храма в Толочине на Пасху 20 апреля.