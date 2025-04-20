Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о нефти и газе, которых в землю Беларуси не вложил Господь, а также об их продаже. Об этом сообщает пресс-служба главы Беларуси, рассказывая о его посещении храма в Толочине на Пасху 20 апреля.
— Господь нам нефти-газа в эту земельку не вложил, чтобы мы могли качнуть, по трубе кому-то продать, а деньги поделить. У нас этого нет, мы все своими руками закладываем, — сказал Лукашенко.
По его мнению, в этом есть свой определенный смысл, «раз Он так решил». Потому президент сказал:
— Давайте будем пользоваться тем, что у нас есть, и беречь свою белорусскую землю.
В целом, Александр Лукашенко сказал, что основой его политики продолжит оставаться справедливости: заработал — получил.
Также Лукашенко предупредил чиновников о серьезных проверках: «Будем разбираться со всеми». Кроме того, президент сказал, что хаос в мире требует от белорусов мобилизации и сплочения.