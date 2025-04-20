Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что другой такой Беларуси не будет, и сказал, что делать гражданам страны. Об этом сообщает пресс-служба главы Беларуси, рассказывая о его посещении храма в Толочине на Пасху 20 апреля.
— Берегите Беларусь — другой такой не будет. И не надо, потому что она самая красивая, прекрасная. Это место для жизни нас и наших детей, — сказал глава республики.
Также Лукашенко пожелал на Пасху «самого главного, что не купишь ни за какие деньги»:
— Мира, здоровья. Вам, вашим деткам, чтобы ваши дети вас никогда не огорчали, чтобы были такими светлыми, добрыми, радостными, как в этот праздничный день.
Также Лукашенко предупредил чиновников о серьезных проверках: «Будем разбираться со всеми». Кроме того, президент сказал, что хаос в мире требует от белорусов мобилизации и сплочения, а еще высказался о нефти и газе, которых в землю республики не вложил Господь.