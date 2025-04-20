ЦАХАЛ уволит замкомандира батальона из-за обстрела медиков в секторе Газа

Заместитель командира разведывательного подразделения израильской элитной пехотной бригады «Голани» сложит полномочия из-за обстрелов машин пожарных, скорой помощи и автомобиля ООН, в результате которых погибли 15 человек, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) по итогам расследования инцидентов, произошедших 23 марта в секторе Газа.
Заместителя командира подразделения увольняют, поскольку он выполнял обязанности командующего на месте, а также из-за «неполного и неточного» рапорта о событиях. При этом в ЦАХАЛ подчеркнули, что он является «высокопоставленным офицером, чья военная служба и личная история отражают боевой дух, добровольность и большую самоотверженность». После нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года вернулся из-за границы, был ранен в боях в секторе Газа, куда вернулся после реабилитации.
Командиру 14-й резервной бронетанковой бригады, руководившего операцией, будет объявлен выговор с занесением в личное дело в связи с его «общей ответственностью за инцидент, включая порядок ведения боя и управление ареной после инцидента».
Вечером 23 марта разведывательное подразделение «Голани» выполняло миссию в секторе Газа. Как уточняет The Times of Israel, инциденты произошли в районе Рафаха возле границы эксклава с Египтом. По данным ЦАХАЛ, в ту ночь произошли три инцидента со стрельбой.
Израильские военные устроили засаду на дороге. Когда там появился автомобиль, они идентифицировали его как машину ХАМАС и открыли стрельбу. После этого миссию предупредили о возможном присутствии других сил палестинской группировки. Примерно через час израильским военным сообщили, что к месту засады на большой скорости приближаются пять машин, которые остановились рядом с ними.
Из пожарной машины и автомобиля скорой помощи вышли люди. Подразделение под руководством замкомандира батальона пришло к выводу, что транспорт использовался силами ХАМАС, которые пришли на помощь первому автомобилю, и, «почувствовав ощутимую угрозу», приняло решение открыть огонь. ЦАХАЛ поясняет, что военные не смогли определить, что это были машины спасательных служб из-за «ограниченной видимости в ночное время». При этом, пишет Times of Israel со ссылкой на видеозапись, огни пожарной машины были включены, хотя военные утверждали обратное.
Примерно через 15 минут израильские военные открыли огонь по автомобилю с маркировкой ООН «в результате непонимания оперативной обстановки», говорится в публикации. Командующий силами сообщил об инциденте, дополнительные подробности были раскрыты в ходе расследования.
В результате трех обстрелов погибли 15 палестинцев, шестеро из которых были идентифицированы как члены ХАМАС, утверждают в армии обороны Израиля.
Руководство ЦАХАЛ пришло к выводу, что в первых двух случаях огонь открыли из-за «ошибочного оперативного представления сил» как представляющих угрозу, а в третьем случае стрельба велась в нарушение приказа, поэтому она по итогам расследования характеризуется как военное преступление.
В армии обороны Израиля отрицают, что затем военные пытались скрыть тела погибших, поясняя, что их убрали с дороги, чтобы подготовить маршрут для эвакуации населения. В то же время решении об уничтожении транспортных средств в ЦАХАЛ назвали ошибочным. «Никакого сокрытия инцидента не предпринималось, и речь шла о диалоге с международными организациями и Организацией Объединенных Наций, в том числе для того, чтобы скоординировать эвакуацию тел погибших», — сказано в публикации.
«Расследование показывает, что в ходе инцидента был обнаружен ряд профессиональных ошибок и отклонений от приказов, а также не было полностью сообщено об инциденте», — заключили в ЦАХАЛ.
В то же время там отметили, что военные не вели беспорядочный огонь, в частности, пропустили двух пешеходов.
Израильская сторона не раз объясняла удары по машинам скорой помощи тем, что их использует ХАМАС.