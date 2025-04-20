ЦАХАЛ уволит замкомандира батальона из-за обстрела медиков в секторе Газа

В армии обороны Израиля отрицают, что затем военные пытались скрыть тела погибших, поясняя, что их убрали с дороги, чтобы подготовить маршрут для эвакуации населения. В то же время решении об уничтожении транспортных средств в ЦАХАЛ назвали ошибочным. «Никакого сокрытия инцидента не предпринималось, и речь шла о диалоге с международными организациями и Организацией Объединенных Наций, в том числе для того, чтобы скоординировать эвакуацию тел погибших», — сказано в публикации.